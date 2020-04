Surinaamse film WIREN nu ook online te zien bij Pathé Thuis en iTunes

De bekende Surinaamse film WIREN is vanaf heden verkrijgbaar via de Video On Demand platformen iTunes en Pathé Thuis. Heb je deze volledig in Suriname opgenomen speelfilm destijds in de bioscoop gemist? Dan kun je hem vanaf vandaag gewoon op je gemak thuis kijken, bijvoorbeeld hier bij Pathé Thuis.

De film gaat over de jonge Nickeriaanse jongen Wiren die de nodige tegenslagen overwon, om van het platteland in Paramaribo te geraken. Daar wacht een nog grotere uitdaging: opkomen voor zijn rechten als dove. Hij moet heel wat opofferen om zijn doel te bereiken.

Wanneer Wiren wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen. Dit indrukwekkende verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten en ging op 25 november jl. in première op de Surinaamse onafhankelijkheidsdag (Srefidensi).

Dankzij de aandacht voor deze film heeft Wiren Meghoe, op wiens leven de film is gebaseerd, zijn droom toch verder kunnen nastreven en is hij in oktober 2019 toegelaten in Nederland op het Kentalis College in Groningen voor het voortgezet speciaal onderwijs.

De regie van WIREN is in handen van Ivan Tai-Apin, die het scenario schreef samen met Sander Comou en de film tevens zelf produceerde vanuit zijn productiemaatschappij It Goes Production, in samenwerking met Henk Kimpoel van Sudobe. Tai-Apin zegt tegen de redactie van Waterkant.Net dat hij trots is dat een 100% Surinaamse productie uiteindelijk bij zo een grote partij als iTunes is belandt.

De hoofdrollen worden gespeeld door Idi Lemmers, Gaby Treurniet, Altaafkhan Dhonre, Rafe Leysner, Erwin Emanuels, Consuelo Denz, Helianthe Redan en Anthony Frazier.

Deze week ging ook een andere film over Suriname online in première, namelijk ‘Suriname de film‘.

Bekijk de trailer van WIREN hier: