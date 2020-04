Militairen krijgen waarschuwing over plaatsen van berichten op social media

Alle militairen in Suriname hebben een waarschuwing van Defensie gekregen om het plaatsen van berichten op social media, achterwege te laten. Het gaat daarbij om berichten met foto’s van militairen in uniform of uitrusting behorende aan het Nationaal Leger.

Afgelopen weekend liet Waterkant.Net zien dat militairen het nodig vonden om foto’s op Facebook te plaatsen, waarin zij te zien zijn met een wapen of legervoertuig. Daarbij waarschuwden, bedreigden en intimideerden zij tegelijk de bevolking om niet over straat te gaan in verband met de ingestelde avondklok.

Defensie is hier duidelijk niet van gediend en heeft meteen maatregelen genomen. De waarschuwing zou komen van Brigade Generaal tevens minister van Defensie Ronni Benschop en is te lezen in onderstaande brief.

Tegen degenen die hiermee doorgaan, zullen tuchtmaatregelen worden getroffen liet defensie weten: