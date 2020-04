Hoofdstembureau Wanica houdt sessie met politieke partijen

Surinaamse politieke partijen die zullen deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen in het district Wanica zijn vrijdag in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de leden van het hoofdstembureau.

Deze sessie heeft plaatsgevonden op 29 maart. Tijdens deze ontmoeting zijn alle protocollen in verband met de COVID-19 situatie in acht genomen.

Op deze bijeenkomst zijn onder leiding van de voorzitter van het hoofdstembureau in Suriname verdere afspraken gemaakt over de indiening van de kandidatenlijsten op donderdag 9 april op het commissariaat te Lelydorp aan de Tawajarieweg no 20.