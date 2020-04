Opnieuw was het afgelopen nacht onrustig tijdens de avondklok in Suriname. Via social media werden diverse films en foto’s gedeeld waarin te zien is dat jongeren maling lijken te hebben aan de regels en de politie uitdagen.

In bovenstaand filmpje is te zien hoe relschoppers in de Ramgoelamweg hun eigen auto beschadigen bij het laten gieren van hun banden. In andere buurten werd er rommel op straat geplaatst om de wegen te barricaderen: