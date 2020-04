Nieuwe boot voor leger Suriname in strijd tegen coronavirus

In het kader van de preventieve maatregelen die getroffen worden met betrekking tot COVID-19 in Suriname, heeft minister Antoine Elias gemeend het Surinaamse ministerie van Defensie, met name het Nationaal Leger, te voorzien van een nieuwe buitenboordmotor boot.

Hiermee hoopt het ministerie van Volksgezondheid de logistieke werkzaamheden van het ministerie van Defensie te versterken en in het bijzonder een bijdrage te leveren aan het beter en adequaat kunnen bewaken van de grenzen door het Nationaal Leger.

De gift is mogelijk gemaakt door een donatie van $100.000, welke het ministerie ontving van de Israëlische LR Group. De helft van de donatie te besteden aan de aanschaf van een buitenboordmotor boot. De formele overhandiging hiervan vond plaats op maandag 30 maart 2020.

De resterende middelen van de donatie gebruikt zullen worden voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) ten behoeve van de ziekenhuisinstellingen. Deze zullen in de loop van deze week overhandigd worden.

Minister Elias is het ministerie van Defensie dankbaar voor de ondersteuning en zegt ook LR-group zeer erkentelijk te zijn voor de gedane geste.