Nieuw: Pomsalon mét Madame Jeanette mayonaise en kaas bij Avenue Nine

In navolging van het bekende gerecht ‘kapsalon‘ verkoopt restaurant Avenue Nine (bekend van de Krabu- en Soepdagen) vanaf nu een nieuw gerecht: de Pomsalon! Je hoort het al, het is gemaakt met de Surinaamse klassieker Pom.

Eigenaar Miquil is apetrots: ”Wij houden van nieuwe dingen uitproberen en dan kom je soms tot heel mooie ontdekkingen. De Pomsalon is daar één van.” De Pomsalon is het Surinaamse antwoord op de bekende Turks-Nederlandse kapsalon. De Surinaamse versie zal een bodem van cassavefriet hebben, pom erbovenop en kaas, madame jeanette mayonaise en ijsbergsla.

“Het klinkt een beetje gek, maar het is echt heel lekker. Ik geloof dat we hiermee iets hebben gevonden om de Rotterdamse keuken en de keuken uit Suriname internationaal op de kaart te zetten”, aldus Miquil.

Pomsalon bij hun op de locatie eten gaat helaas nog niet vanwege de coronamaatregelen, maar afhalen en bezorging bij het Rotterdamse restaurant is wel mogelijk.

De Pomsalon kan eenvoudig besteld worden op https://avenuenine.nl/pomsalon/