Giasi winnaar tweede dag online schaaktoernooi in Suriname

Het tweede dagtoernooi van de eerste editie van de Arena Battle online schaaktoernooi in Suriname was wederom een succes. Op de tweede dag van de Arena Battle #1 waren er 64 aanmeldingen en zijn er in totaal 57 wedstrijden afgewerkt. Het Arena Tournament format werd gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

De wedstrijden worden allemaal online via Lichess.org gespeeld. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarbij schakers in de gelegenheid gesteld worden vanuit hun eigen locatie mee te doen. Dit toernooi loopt vanaf 30 maart tot en met vrijdag 3 april, iedere dag om 20:00u afgewerkt en maakt deel uit van een 5-tal dagtoernooien m.b.v. een grand-prix systeem. Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van in totaal SRD 1200.

Ook dit keer bleef het spannend tot de laatste seconden van het toernooi. Geruime tijd bleven Krishan Bridjlal en Fide Master Viresh Giasi aan kop en was het verschil tussen hen steeds minimaal. Bridjlal leek de winnaar te worden door achtereenvolgens zijn wedstrijden te winnen, maar hij werd in zijn voorlaatste wedstrijd gestuit door Women Candidate Master Alexandra Kaslan die een remise afdwong.

Giasi speelde solide en heeft een bijna perfecte toernooi score; uit de 12 wedstrijden verloor hij slechts 1 punt aan Manish Ramjiawan. In zijn laatste wedstrijd, tegen Rajiv Ramsing, was hij verplicht die in winst om te zetten. Dit leek initieel moeilijk doordat Ramsing de druk op de koningszijde van Giasi bleef opvoeren. Na een onoplettende zet van Ramsing gelukte het Giasi om zijn tegenstander abrupt mat te zetten en een plek in de koppositie veilig te stellen.

Bridjlal en Giasi eindigden op 36 punten, vanwege een hogere performance score werd Giasi als winnaar aangewezen en moest Bridjlal met de tweede plaats genoegen nemen. Manish Ramjiawan wist een indrukwekkend winstpercentage van 91% te behalen door 10 van de 11 wedstrijden te winnen. Zijn enige verliespartij was tegen Giasi, in het toernooi kwamen zij twee keer tegen elkaar uit en pikten zij elk een punt van elkaar. Met deze score kon Ramjiawan wederom de derde plaats veroveren.

Met twee toernooien achter de rug kon de algemene standenlijst worden opgesteld. Manish Ramjiawan en Pratul Panchoe hebben beiden 1996 punten, echter komt Ramjiawan op de eerste plaats vanwege een hogere performance rating. De top vijf ziet er als volgt uit:

No Name Punten Gemmidelde Performance Rating 1 Manish Ramjiawan 1996 2298 2 Pratul Panchoe 1996 2158 3 Viresh Giasi 1995 2349 4 Virgil Kartodikromo 1992 2040 5 Krishan Bridjlal 1990 2110



Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor de overige toernooien. Voor meer informatie en volledige resultaten: https://athenachess.com .