Seniore burgers en personen met chronische klachten extra beschermen tegen coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat seniore burgers en personen met chronische klachten extra moeten worden beschermd tegen besmetting met het COVID-19 virus. Gezondheidswerkers van Surinaamse verpleeg- en verzorgingstehuizen voor bejaarden mogen in deze situatie geen dubbele baan hebben om besmettingsgevaar te minimaliseren.

De gezondheidstoestand van de medewerkers van Huize Ashiana en de Esther Stichting zijn reeds in kaart gebracht en er is geïnventariseerd wie een dubbele baan heeft. Een dubbele baan is tot nader order niet toegestaan. Het personeel is op het hart gedrukt zich te houden aan de veiligheidsprotocollen van het BOG en Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het ministerie van Volksgezondheid.

De explosie van COVID-19 is begonnen in bejaardentehuizen, brengt Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid, in herinnering. “Bejaardentehuizen, zorgtehuizen en thuiszorg. Het zijn onze oudjes die de meest kwetsbare zijn. Gezondheidswerkers blijf thuis als u risicovol gedrag heeft. 80% van besmette personen geneest, een klein deel wordt ernstig ziek en dat zijn oudjes en mensen met onderliggende aandoeningen. Ik vraag u om te denken aan uw medemens”, aldus Jessurun.

Momenteel zitten in Suriname 565 mensen in thuisquarantaine vanwege het coronavirus. Het gaat hierbij om mensen die onder overheidsgezag staat en niet per definitie ziek zijn. Daarnaast zijn 4 mensen in quarantaine op overheidslocaties.