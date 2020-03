Momenteel 565 mensen in Suriname in thuisquarantaine

Momenteel zitten in Suriname 565 mensen in thuisquarantaine vanwege het coronavirus. Het gaat hierbij om mensen die onder overheidsgezag staat en niet per definitie ziek zijn. Daarnaast zijn 4 mensen in quarantaine op overheidslocaties, meldt de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er wordt gesproken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is.

Het aantal mensen in quarantaine zal de komende weken flink toenemen omdat Suriname gestrande reizigers in het buitenland gaat ophalen. Zo worden personen die in Belem (Brazilie) gestrand zijn, op dinsdag 31 maart opgehaald door de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM.

De mensen die uit het buitenland komen, zullen in verplichte overheidsquarantaine worden geplaatst voor veertien dagen. Directeur Nationale Veiligheid, Danielle Veira, heeft maandag meegedeeld dat niemand meer in thuisquarantaine gaat. Dit omdat niet iedereen zich hield aan de regels.

Er zijn ruim 200 personen getest op COVID-19. Van de geteste personen zijn tot heden 30 maart 2020 acht personen positief getest. De patiënten die positief zijn getest zijn in de vijftig en zestig jaar. Vijf hebben milde klachten, twee zijn herstellende en één ligt op de Intensive Care afdeling. Er wordt naar eigen zeggen van de patiënten, naar tevredenheid voor de hen gezorgd.

Het aantal positieve COVID-19 gevallen is volgens de site dus stabiel gebleven op 8. Eigenlijk zijn het er 7 omdat van hen, de Franse ambassadeur Antoine Joly, afgelopen weekend naar Cayenne is gebracht. Joly werd op 24 maart positief getest op Covid-19. Hij was de achtste persoon in Suriname die positief bevonden is.

De ziekenhuizen werken samen in het verlenen van zorg van de COVID-19 patiënten. Het Wanica Ziekenhuis is de centrale locatie waar COVID-19 patiënten worden verpleegd. De Intensive Care afdeling van het Wanica Ziekenhuis is thans volledig operationeel. Ook beschikt dit ziekenhuis over de meeste geschikte isolatie faciliteiten voor COVID-19 patiënten.