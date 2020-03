Kartodikromo winnaar eerste dag online schaaktoernooi in Suriname

Het eerste dagtoernooi van de eerste editie van de Arena Battle online schaaktoernooi in Suriname is met succes afgewerkt. Maar liefst 54 schakers hebben online deelgenomen aan de Arena Battle #1 via Lichess.org. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarbij schakers in de gelegenheid gesteld worden vanuit hun eigen locatie mee te doen. Het toernooi wordt sinds maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april, iedere dag om 20:00u, afgewerkt en maakt deel uit van een 5-tal dagtoernooien m.b.v. een grand-prix systeem. Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van in totaal SRD 1200.

Op dag 1 zijn er in totaal 313 wedstrijden afgewerkt die samen in 19.831 zetten hebben geresulteerd. Het Arena Tournament format werd gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd. Het was een spannende strijd, waarbij de jongere generatie duidelijk liet merken dat zij het online schaken goed onder de knie hebben.

Virgil Kartodikromo werd dagwinnaar na het behalen van 37 punten uit 16 wedstrijden. Kartodikromo speelde stabiel en bleek op het bord te snel voor zijn tegenstanders te zijn. Na de eerste helft van het toernooi was Shaief Chashawa goed op dreef en consistent de koploper geweest, totdat hij Kartodikromo tegenkwam. Chashawa koos voor een torenoffer die hem op den duur noodlottig werd. Met een kwaliteitsachterstand probeerde hij alsnog middels snelheid de schade in halen, hij was echter niet opgewassen tegen de snelheid en het tactisch vermogen van Kartodikromo.

Op de tweede plaats staat Pratul Panchoe met 36 punten, die net niet kampioen werd. In Panchoe’s laatste wedstrijd was zijn tegenstander Manish Ramjiawan. Ramjiawan wist middels een loper offer door te dringen in de verdeding van de tegenstander. Panchoe, die dit niet verwachtte, speelde iets gehaast en zenuwachtig waarna hij blunderde en door zijn tegenstander mat werd gezet.

Noemenswaardig is dat Panchoe twee keer tegen Kartodikromo uitkwam en beide wedstrijden in winst omzette. Desondanks was dit niet voldoende om het kampioenschap te behalen. Met de overwinning op Panchoe kwam Manish Ramjiawan op de derde plaats met 32 punten. Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor de overige toernooien. Voor meer informatie en deelname: https://athenachess.com.