Guyanees die vissersboten in Suriname in brand stak aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag een 29-jarige Guyanese man aangehouden. De man, Dhanesh S. wordt ervan verdacht vissersboten, nabij een sluis langs de Anton Dragtenweg, in brand te hebben gestoken. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat vissers in de boten lagen te slapen. Op een gegeven moment hoorden zij een knal. De vissers gingen poolshoogte nemen en zagen drie mannen zich uit de voeten maken. Twee stapten in een gereed staande voertuig en reden weg.

Kort daarna zagen de vissers een onbekende man in de nabije omgeving met brandwonden in zijn gezicht en aan zijn armen. De politie die ter plaatse verscheen trof de nodige maatregelen om de boten te laten blussen door de brandweer en om de gewonde man die naderhand Danesh S. zou blijken te zijn, medische hulp te laten krijgen op een RGD polikliniek.

Op grond van feiten en omstandigheden en tegenstrijdige verklaringen afgelegd door Danesh bestaat bij de politie sterk het vermoeden dat hij betrokken is geweest bij het in brand steken van de vissersboten. Twee vissersboten zijn deels afgebrand en twee liepen schroei schade op.

Danesh is na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld aldus de politie.