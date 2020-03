Bewaker slaat militair met aluminium pijp na ruzie over coronavirus

Een woordenwisseling tussen een bewaker en een militair over het coronavirus (COVID-19) bij een winkel aan de Jacques D.Gompertstraat, is in het weekend ernstig uit de hand gelopen. Tijdens de woordenwisseling greep de bewaker een aluminium pijp en sloeg de militair ermee. Het slachtoffer liep daarbij een armfractuur op en moest medisch behandeld worden.

Volgens de politie hield de bewaker de wacht bij de winkel. De militair kwam bij de winkel als klant om inkopen te doen. Daarbij zei hij tegen de bewaker dat de eigenaresse verschijnselen van het coronavirus vertoont. De militair wees de bewaker erop dat er op social media een filmpje circuleert van een vrouw in Suriname die niest en hoest in een winkel. Daarbij zij hij tegen de bewaker dat het om de eigenaresse van de zelfde winkel gaat.

De bewaker zei tegen de militair dat hij van niets weet en adviseerde hem om zijn beweringen zelf aan de eigenaresse te zeggen. De militair werd boos dat de bewaker hem dat zei en ontstrond er toen een woordenwisseling die uit de hand liep.

De politie van Geyersvlijt kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De pijp is in beslag genomen. De bewaker is aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.