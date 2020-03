Athena Chess organiseert eerste online schaaktoernooi in Suriname

Athena Chess onder leiding van John Ramdat Tewarie organiseert van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april, iedere dag vanaf 20:00u, de eerste editie van de Arena Battle. Dit is een online schaaktoernooi welke uit vijf dagtoernooien bestaat. Middels een grand-prix systeem wordt na het laatste toernooi de algehele winnaar bepaald. Het toernooi is open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van SRD 1200.

Momenteel is het moeilijk voor Surinaamse schaakclubs om bijeenkomsten te organiseren i.v.m. het besmettingsgevaar van COVID-19. Met behulp van internet is het alsnog mogelijk om onze schakers in contact met elkaar te brengen.

Het toernooi zal volledig op Lichess.org afgewerkt worden. Dit is een gratis en open-source schaakplatform welke door vrijwilligers en donateurs in stand wordt gehouden. Hierop worden dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden gespeeld door schakers overal ter wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers zijn ook aangesloten op Lichess.

Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de schaker die de meeste punten binnen 60 minuten scoort tot winnaar wordt uitgeroepen. Het speeltempo is 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

De dagelijkse standenlijst zal gebruikt worden om een algemene standenlijst op te stellen. De winnaar van iedere dag toernooi ontvangt een prijs van SRD 100. Na de eindrangschikking op de algemene standenlijst ontvangt de winnaar SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste dame SRD 100 en beste U18 SRD 100.