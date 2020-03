Besluit importverbod luxe goederen voortijdig uitgelekt, minister woedend

Een voorgenomen besluit van het Surinaamse ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), om een importverbod op luxe goederen in Suriname in te stelen, is zondagavond vermoedelijk door ambtenaren van het ministerie uitgelekt. Het concept staatsbesluit was al voorbereid en zou vandaag in het Staatsblad verschijnen.

Op de lijst van goederen die voorlopig niet meer ingevoerd zouden mogen worden staan zaken als boten, auto’s, vaatwasmachines, camera’s alsook tv-toestellen die groter zijn dan 50 inch. De complete lijst is onderaan dit bericht te zien.

Als reden voor dit besluit wordt opgegeven dat de beschikbare vreemde valuta hard nodig is voor aankoop van medicamenten en andere medische artikelen, voor waarborging van de gezondheidszorg. Dit is noodzakelijk om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan aldus Minister Tsang.

De bewindsman is woedend en zegt een strafrechtelijke klacht tegen ambtenaren die documenten hebben gelekt, bij het Surinaamse OM te deponeren.

Dit zijn de stukken die zondag werden verspreid: