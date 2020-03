VIDEO: SLM voert testvluchten met ‘nieuw’ toestel uit in Suriname

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vandaag voor de eerste keer, sinds de aankomst van de voor haar nieuwe Boeing 777-200 in december 2019, enkele vluchten uitgevoerd met het toestel. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om testvluchten en tegelijkertijd trainingsvluchten voor de crew.

Er zouden twee vluchten zijn gemaakt; eentje rond 11.15u in de ochtend en de andere rond 13.30u in de middag. Het vliegtuig steeg op vanaf de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname (Zanderij).

De ‘nieuwe’ Boeing 777-200 is sinds december 2019 in Suriname, maar kan nog niet ingezet worden omdat het zogenoemde ETOPS-certificeringstraject nog niet is afgerond.

Bekijk hieronder een video van de vlucht:

In januari werd de staart van het vliegtuig voorzien van een zogenoemd bosthema. SLM’s nieuwe thematisering van het vliegtuig vloeit voort uit een samenwerking met Forest93, waarbij partijen ook buiten landsgrenzen willen helpen uitdragen dat Suriname een natuurrijk land is: