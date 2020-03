VIDEO: Artiesten in Suriname maken COVID-19 awareness liedjes

De Surinaamse artiesten Mozis-B, Ghetto Crew & Apache Suriname hebben de handen inéén geslagen om elk een eigen COVID-19 lied te produceren. Met deze producties willen zij bijdragen aan het bewustwordingsproces tegen de verspreiding van COVID-19 oftewel het Corona virus. De nummers zijn hieronder te horen:

‘Volg den richtlijn’ van de bekende artiest Mozis-B roept iedereen op om de richtlijnen op te volgen en bovenal thuis te blijven als men niet op straat hoeft te zijn. Ook als men zich ziek voelt, kan men contact opnemen met de huisarts en bij de symptomen van COVID-19, met de BOG hulplijn 178. “BOG is blij met de ondersteuning vanuit de samenleving. Alleen als we met zijn allen de richtlijnen volgen, zullen we de strijd overwinnen. COVID-19 bieden wij samen het hoofd en dit draagt bij aan een gedegen aanpak” zegt Minouche Bromet, Directeur BOG.

Ghetto Crew met ‘Tan na oso’ roept alle fans op ‘om niet onnodig op straat te hangen’ en mee te werken aan het tegengaan van de verspreiding van COVID-19:

De inheemse muziekformatie Apache Suriname, die een productie in het Caraïben heeft gemaakt, vraagt iedereen COVID-19 serieus te nemen, en zichzelf en anderen te beschermen voor verdere verspreiding:

Rotary Suriname & BOG ondersteunen deze initiatieven en zijn zeer tevreden over deze creatieve producties. “Wij hebben zoveel talent in Suriname en met deze producties laten onze eigen artiesten dat ook weer zien. Onze artiesten hebben metéén hun medewerking toegezegd toen zij zijn benaderd. Hieruit blijkt ook hun betrokkenheid en medeleven voor onze gemeenschap”, zegt Dave Boëtius namens Rotary Suriname.

Het is belangrijk dat wij in deze peridoe extra op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Neem vaker telefonisch contact op met ouderen en alleenwonenden in je directe omgeving. COVID-19 oftewel het Coronavirus mag ons niet overstijgen. Het volgen van de richlijnen is in deze periode extra belangrijk. De producties kunnen worden gedownload via de website van BOG en worden in de komende periode ten gehore gebracht via de diverse radio stations. Damaru, één van onze topartiesten vraagt de samenleving, om rustig te blijven en alle instructies op te volgen. “Samen u kan fet’ Corona, me reken tap unu”.