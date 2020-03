Twee mannen aangehouden na in brand steken vissersboten

De politie in Suriname heeft vrijdag twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden in de nacht van donderdag op vrijdag 27 maart brand te hebben gesticht bij vissersboten. Vier boten raakten daardoor vernield.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brandstichting rond 02.00u in de ochtend plaats vond aan de Anton Dragtenweg, bij de sluis van Azaad. Het Korps Brandweer Suriname was snel ter plekke (foto) en kon erger voorkomen.

Door de verklaring van aanwezige vissers werd het al snel duidelijk dat het ging om brandstichting. In verband hiermee is één man vrijwel direct opgepakt, terwijl een andere later op de dag werd aangehouden door de Surinaamse politie.