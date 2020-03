Man gooit stenen naar auto en vernielt voorruit en zijspiegel

Een 48-jarige man is door de politie in Suriname aangehouden nadat hij stenen had gegooid op het voertuig van een andere man. Daarbij is de voorruit en een zijspiegel van het voertuig kapot gegaan, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De aangever kwam op woensdag 18 maart laat in de avond thuis aan. Bij die gelegenheid merkte hij op dat iemand zich dichtbij de voertuigen van zijn mede huisgenoten bevond en verdacht rond zich heen keek.

Die voertuigen stonden langs de openbare weg geparkeerd. Aangezien twee weken eerder was ingebroken in een van de voertuigen ging de aangever poolshoogte nemen. De verdachte persoon, in deze de 48-jarige Rakeshkoemar, koos het hazenpad bij het zien van de aangever.

Die reed Rakeshkoemar achterna. De verdachte raapte toen een paar stenen op en gooide die naar het voertuig van de benadeelde. Daarbij is de voorruit en een zijspiegel van het voertuig kapot gegaan meldt de politie.

Rakeshkoemar is ter zake vernieling door de politie aangehouden en opgesloten. Dit na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie. De politie zal ook nagaan of Rakehshkoemar meer af weet van de auto inbraak.