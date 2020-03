Jongen (11) gesprongen in Saramaccarivier en in diepte verdwenen

Een 11-jarige jongen in Suriname is donderdagavond van een steiger te Donderskamp in de Saramaccarivier gesprongen en in de diepte verdwenen.

De politie kreeg de melding van het geval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een zoekactie is op touw gezet maar heeft tot op het moment van schrijven niets opgeleverd.

Het is niet bekend waarom de jongen in de rivier is gesprongen. De zoekactie wordt voortgezet door de dorpelingen en de politie. De politie van Boskamp is belast met het onderzoek.

Afgelopen dinsdag is een 16-jarige jongen verdronken in de Nickerierivier, nadat hij tijdens het zwemmen plotseling in de diepte verdween. Zijn lijk is de volgende dag geborgen.