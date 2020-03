Documentaire ‘Het Huis van Mijn Oma’ op zondag 29 maart bij RBU TV

Op zondag 29 maart wordt de documentaire Het Huis van Mijn Oma van Sharon Kromotaroeno op RBU TV vertoond. In een tijd waarin wij onze geliefden (voorlopig) niet persoonlijk kunnen ontmoeten is het belangrijk om verbonden te blijven. Be Safe!Wereldwijd hebben wij te maken met de uitbraak van de Corona epidemie. Onze gedachten gaan uit naar hen die hierdoor naaste familie of vrienden hebben verloren. Daarnaast is er een grote kwetsbare groep die het door deze crisis extra moeilijk heeft. Denk aan senioren, die afhankelijk zijn van mantelzorg, maar die nu geen bezoek meer mogen ontvangen. Bedrijven, zzp-ers en gezinnen zijn getroffen, evenementen zijn afgelast; het sociale leven valt stil. De self-lockdown zorgt voor veel beperkingen. Het positieve nieuws is dat er gelukkig veel acties worden opgezet om de pijnen enigszins te verzachten. RBU TV was al gestart met het uitzenden van content van andere partijen. Zo zijn de Jawa Jams van Mantje Karso uit Suriname al te zien. Op zondag 29 maart wordt de documentaire Het Huis van Mijn Oma van Sharon Kromotaroeno vertoond.De documentaire gaat over haar persoonlijke zoektocht, als jonge vrouw, naar haar roots in Indonesië. Zij ging hiervoor naar Java om een beeld te krijgen van de cultuur waar haar grootouders vandaan kwamen. Je kan helpen door je naaste telefonisch en via andere communicatiemogelijkheden op deze bijzondere documentaire wijzen.RBU TV is elke laatste zondag van de maand vanaf 19.00 uur te zien op Den Haag TV. (hh. elk uur t/m 04.00 uur).Je vindt Den Haag TV op Ziggo: Kanaal 40Caiway: Kanaal 67Telfort: Kanaal 327 of Kanaal 2163KPN, XS4ALL: Kanaal 1312