Bennie Miranda verlaat VHP plotseling na ‘tegenwerking door hindoestanen’

Afgelopen donderdag maakte Bennie Miranda bekend dat hij de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) verlaat. Dit tot grote verbazing van velen die gevolgd hadden hoe lovend Miranda was over de Oranje Partij. De reden van zijn uittreding bleef vaag, maar zojuist heeft Miranda zelf op zijn Facebook pagina aangegeven dat een meningsverschil met Kuldipsingh hem heeft besluiten de partij te verlaten.

Volgens Miranda zou Kuldipsingh zijn huis hebben beschadigd met een graafmachine en zou het bedrijf geweigerd hebben te betalen voor de schade. Miranda zegt verder dat diverse hindoestanen hem zouden hebben tegengewerkt inzake dat meningsverschil. Naast Kuldipsingh ook de bouwpolitie, politie inspecteur allemaal hindoestanen zegt Miranda. Volgens Miranda vallen ze (hindoestanen) creolen lastig, mogen creolen niets hebben en willen ze alles van de creolen vernietigen.

“Ik heb meer dan tien keer met de VHP-top gesproken en hun gevraagd om tot een oplossing te komen. Maar ik kreeg geen reactie en geen hulp van de partij. Daar ben ik erg van geschrokken en heb besloten de partij te verlaten” zegt hij op Facebook. Zijn bericht is ook hieronder te lezen.

Eerder gaf Miranda aan dat zijn uittreding niet met racisme te maken had. In een live video die hij online plaatste was verder ook te zien dat hij de nieuwe valutawet van de NDP de hemel in prees. “A wet foe NDP boen!” zegt hij in dit filmpje.