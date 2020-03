Voortvluchtige drugsverdachte na bijna twee jaar aangehouden

Het Korps Politie Suriname heeft onlangs een 31-jarige drugsverdachte aangehouden, die bijna twee jaar voortvluchtig was. De man, Shailesh R., was naar het buitenland gevlucht omdat hij gezocht werd nadat in 2018 een grote partij cocaïne werd aangetroffen in een container.

Shailesh werd gezocht vanaf april 2018. Hij werd vorige maand aangehouden door de recherche van regio West, nadat hij zich op het bureau aanmeldde. Een andere verdachte die ook in beeld werd gebracht, heeft intussen zijn straf uitgezeten.

De man is na zijn aanhouding overgedragen aan de Narcotica Brigade die belast is met het verdere onderzoek, meldt de Surinaamse politie vandaag.