SZF-directeur noemt werkneerlegging bond ‘onverantwoordelijk’

De directie van de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) betreurt het dat de bond bij de organisatie (AZVWB) het werk op donderdag 26 maart om 13.30 uur heeft neergelegd. Het bondsbestuur heeft het personeel opgeroepen vrijdag thuis te blijven.

Volgens SZF-directeur Rick Kromodihardjo (foto) schijnt de actie te gaan over de CAO 2019 die reeds maanden samen met de bond besproken is en waarvan delen bereids op de formele ondertekening reeds in uitvoer zijn gebracht door de directie.

Kromodihardjo typeert de actie daarom als onverantwoordelijk, temeer daar momenteel de aandacht van heel de wereld inclusief Suriname gevestigd is op de bestrijding van COVID-19 en het gezond houden van de totale samenleving middels het waarborgen van de toegang tot zorg.

Met het met oog hierop heeft het SZF de vorige week zijn werkprocessen aangepast middels het implementeren van digitale systemen om zowel het personeel als de cliënten te beschermen zonder dat de dienstverlening wordt onderbroken c.q. gediscontinueerd.

“In deze tijd waarin wij ons nationaal dienen op te stellen en gezamenlijk de COVID-19 uitdaging moeten aangaan, zijn we zeer onaangenaam verrast met deze wilde actie van de bond.” Volgens Kromodihardjo staat dit voor onverantwoordelijk gedrag en onvoldoende gevoel voor de samenleving.

De directie doet een beroep op de bond en medewerkers om de werkzaamheden terstond op te pakken volgens de geldende protocollen met het oog op de verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe ter continuering van de medische zorgverlening.

Het SZF zal pogen heden nog in dialoog te treden met de bond ter opheffing van de actie, maar zal er niet voor schromen naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname te stappen ter voorlegging en overname van deze kwestie.De directie vraagt de gemeenschap kalm te blijven en biedt de zekerheid dat de diensten onverkort worden gecontinueerd door werkwilligen, stafleden en directie.