Suriname de film eerder bij Pathé Thuis door coronavirus

Studio Vizaviz heeft deze week onthult dat Suriname de film al vanaf maandag 30 maart aanstaande exclusief online te zien zal zijn bij Pathé Thuis. De film draaide enkele weken in de Pathé bioscopen over heel Nederland, maar deze moesten vanwege het coronavirus hun deuren sluiten.

De makers volgen daarin het voorbeeld van andere producenten die vanwege het virus hun bioscoopfilms online uitbrachten. Suriname de film is tevens de eerste Pathé Thuis Original.

Suriname de Film

Wanneer Winston Righter, gespeeld door Rodney Lam, besluit om zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname, wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een psychologisch schaakspel breekt los als hij de strijd aangaat met zowel justitie als de onderwereld.

Over Pathé Thuis

Pathé Thuis is co-producent van deze speelfilm en Suriname is de eerste Pathé Thuis Original productie. Pathé Thuis is een Nederlandse video-on-demand dienst (VOD) die alle films aanbiedt die uit de bioscoop zijn. Het huidige online aanbod bestaat uit meer dan 2500 titels en wordt wekelijks uitgebreid met de nieuwste films.

Pathé Thuis is beschikbaar op alle gangbare platformen zoals desktop, Smart-TV’s, gameconsoles, tablets en smartphones. Een account is gratis aan te maken. Gebruikers van de dienst betalen per gehuurde of gekochte film (transactional VOD).

Vanaf 30 maart te zien bij Pathé thuis. Een maand geleden vond de première nog plaats in TBL cinemas te Paramaribo: