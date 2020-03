Sloopauto’s in brand gevlogen door uit de hand gelopen grasbrand

Twee sloopauto’s zijn gistermiddag in brand gevlogen op een terrein aan de Martin Luther Kingweg door een uit de hand gelopen grasbrand op hetzelfde terrein.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren snel ter plaatse en hebben erger kunnen voorkomen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een aantal pallets die opgestapeld zijn bij de voertuigen vlogen ook in brand.

De afgelopen dagen vertonen de meldingen van gras-en vuilverbrandingen een stijging. Volgens de brandweer heeft dit te maken met het feit dat momenteel wederom sprake is van een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd.

De Surinaamse brandweer benadrukt ten overvloede dat het moedwillig verbranden van gras en vuil bij wet verboden is. Het blijft van belang dat steeds de eigen verantwoordelijkheid in deze in acht wordt genomen, aldus het korps.

Volgens de meteorologische dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken.