Politie maakt namen slachtoffers moordzaak verkoopstand bekend

De namen van de twee dodelijke slachtoffers in de dubbele levensberovingszaak bij een krabben- en fruit verkoopstand langs de Dr. Martin Luther Kingweg, zijn bekend. De mannen waren in leven geheten Iwan Damburg (foto) en Armand Berrenstein.

Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. De verdachte in deze zaak is de 44-jarige Gillermo R. Bij hem werden een bebloed mes en twee houwers aangetroffen. Ook was zijn kleding besmeurd met bloed.

De man heeft bekend dat hij de twee heeft doodgestoken. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbare Ministerie door de politie in verzekering gesteld.

Dader Gillermo R. is een oud-bekende van de politie.