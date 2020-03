Personen in verplichte thuisquarantaine houden zich niet aan regels

Het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) is niet te spreken over het gedrag van sommige repatrianten, die in Suriname in verplichte thuisquarantaine zijn geplaatst. Gebleken is namelijk dat er recentelijk personen met een ‘thuisquarantaine’ armband gesignaleerd zijn in het openbaar.

Repatrianten zijn in verplichte thuisquarantaine geplaatst door de overheid. Er zijn daarbij duidelijke instructies gegeven, waaronder: minimaal veertien (14) dagen na aankomst in Suriname thuisblijven, de vereiste hygiëne maatregelen in acht nemen en het regelmatig controleren van de lichaamstemperatuur.

Belangrijk te weten is dat alle personen in verplichte thuisquarantaine door het NCCR zijn voorzien van een armband. De armbandjes hebben de kleuren blauw, bruin of goud. Indien ze worden omgekeerd, hebben zij een witte kleur. Elke kleur is gekoppeld aan een specifieke repatriatievlucht.

Donderdag werd een vrouw, die vanwege de aanpak van COVID-19 in quarantaine is, toch gesignaleerd op het kantoor van Telesur-Noord. Ondanks de verplichte quarantaine was ze alsnog haar zaken daar komen regelen. Het NCCR werd gewaarschuwd, waarna het gebouw is ontruimd en pas maandag weer open is.

Het NCMT benadrukt dat de armbandjes niet zijn geplaatst ter stigmatisering van personen, maar uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de volksgezondheid. Als blijkt dat personen zich niet houden aan de voorgeschreven regels en zich tegen gemaakte afspraken in toch in het openbare leven begeven, zullen de autoriteiten genoodzaakt zijn strengere maatregelen te treffen.

Met het oog op de terugkomst van meerdere ingezetenen, en wel uit landen waar het aantal COVID-19 besmettingen hoog ligt, zal niet worden geschroomd harder op te treden tegen overtreders. Met name in tijden van crisis zal geen enkele vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid worden toegestaan, omdat hiermee de openbare orde en in dit geval de volksgezondheid ernstig in gevaar wordt gebracht.