Lichaam van vrouw die van Bosje brug sprong aangetroffen

Het lichaam van een 29-jarige vrouw, die dinsdagochtend van de Wijdenboschbrug in Suriname sprong, is vanmorgen aangetroffen. Het stoffelijk overschot werd uit het water gehaald door de maritieme politie (foto). De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw is geïdentificeerd door de nabestaanden.

De vrouw, Naomi K., sprong van de brug nadat zij daar was afgezet door een familielid om te trimmen. Een agent van de Surinaamse Motor Surveillance Dienst die in de omgeving was werd door enkele omstanders gemeld dat een vrouw van de brug was gesprongen.

De wetsdienaar stelde toen een onderzoek in en trof een mobiele telefoon op de brug aan. Hij schakelde toen zijn collega’s van het bureau in die contact maakten met een familielid. Uit een verklaring van de familie blijkt dat financiële problemen de reden was voor deze drastische stap.

Vernomen wordt dat de vrouw tal van haar bezittingen had verkocht waaronder haar auto.