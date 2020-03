Cubaan in Suriname bindt ex-vriendin en haar vriendinnen vast in huis

De 55-jarige in Suriname woonachtige Cubaan Delmaris R. is op woensdag 18 maart, ter zake vrijheidsbeneming, aangehouden door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten Deze verdachte had zijn ex-partner en twee van haar vriendinnen van hun vrijheid beroofd door ze vast gebonden in een appartement te houden.

De reden waarom de verdachte Delmaris is overgegaan tot zijn daad is dat hij vindt, dat zijn ex-partner geen andere vriend mag hebben.

De liefdesrelatie tussen Delmaris en zijn partner is beëindigd nadat zij vanuit Cuba in Suriname waren aangekomen. Zij wonen nog wel in hetzelfde appartement. Tijdens een woordenwisseling mishandelde Delmaris zijn ex-vriendin en om te voorkomen dat zij het appartement zou verlaten bond hij haar vast en ook haar twee vriendinnen die op dat moment ook in het appartement waren.

Op dinsdag 17 maart kreeg de politie van het bureau Centrum een melding dat vrouwen in gijzeling werden gehouden in het appartement in kwestie. De politie ging ter plaatse voor onderzoek en trof de drie slachtoffers aan die uit hun benaderde positie bevrijdt werden. De vrouwen deden aangifte van vrijheidsbeneming tegen Delmaris waarbij zij ook aangaven dat hij hun bedreigd had met een vuurwapen. Op dat moment was de verdachte Delmaris niet ter plaatse.

De volgende dag, woensdag 18 maart, meldde Delmaris zich aan op het politie bureau Centrum. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte Delmaris, hangende het onderzoek, ingesloten. Delmaris en de slachtoffers hebben de Cubaanse nationaliteit.

Deze zaak is voor nader onderzoek door de politie van het bureau Centrum overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.