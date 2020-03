Crimineel die geld uit auto ondernemer roofde opgespoord dankzij Safe City beelden

De Surinaamse politie heeft een 34-jarige voortvluchtige crimineel aangehouden, die in januari een groot geldbedrag uit de auto van een ondernemer wegnam. De politie kwam de man Raoel D. op het spoor dankzij camerabeelden van het Safe City project in Suriname.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de benadeelde op de bewuste dag vermoedelijk door Raoel en zijn kompanen in de auto werd achtervolgd vanuit een goud opkoopbedrijf te Paramaribo tot bij een Metaalbedrijf te Meerzorg.

De benadeelde stapte uit en liet zijn auto met open portieren op het terrein van het metaalbedrijf achter. De verdachte Raoel en zijn kompanen zagen hun kans toen schoon om het groot geldbedrag in Surinaamse dollar en vreemde valuta uit de auto van de ondernemer weg te nemen.

De ondernemer deed op maandag 20 januari aangifte van diefstal van een grote som geld op het politiebureau Meerzorg. Raoel D. is op woensdag 18 maart te Goede Verwachting, door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), opgespoord en aangehouden. Hij werd hierna overgedragen aan de collega’s van Recherche Oost.

In verband met het onderzoek heeft de politie twee auto’s in beslag genomen. Raoel is door de politie achter slot en grendel gezet na overleg met het Openbaar Ministerie. Er wordt aan de opsporing en aanhouding van zijn kompanen gewerkt meldt de politie.

Justitie doet vaker een beroep op het Safe City project. Vorige maand werd bekend dat sinds de start van het project in december 2018, er tot dan toe meer dan 250 misdaadzaken en verkeersovertredingen zijn opgelost.