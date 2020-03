Waarom uitzieken zo belangrijk is

Ben je geveld door de griep? Vaak voel je je na een aantal dagen alweer een stuk beter. Toch is het belangrijk om niet te snel weer aan de slag te gaan. Waarom is dat eigenlijk?

Ziek zijn kost veel energie. Je lichaam probeert namelijk om een virus uit het systeem te krijgen. Sommige mensen denken dat ze weer helemaal fit zijn met een paar paracetamolletjes. Maar dat gaat vaak mis. Je loopt de kans om een bacteriële infectie op te lopen, bijvoorbeeld een longontsteking, bronchitis of zelfs een ontsteking van de hartspier.

Of je voelt je een halfjaar lang vermoeid. Het risico op infecties is voor jonge kinderen en oudere mensen een stuk groter. En natuurlijk voor mensen die al een verminderde weerstand of ziekte hebben. Vandaar dat iedere winter een griepprik beschikbaar is voor deze risicogroep.

Langzaam opbouwen

Het is natuurlijk wel zo dat een pijnstiller zoals een paracetamol fijn kan zijn als je de griep hebt. Gebruik het daar dan ook. En neem geen extra pillen om op die manier de dag door te komen op het werk. Rust thuis uit. Als je genoeg rust neemt kan je lichaam werken aan herstel. Bovendien besmet je dan ook geen collega's met griep. Daarbij is het zo dat de werknemers die altijd maar door willen gaan en helemaal tot het gaatje gaan vaak te maken krijgen met een burn-out. Wie echt graag wil beginnen zou indien mogelijk kunnen beginnen met thuiswerken. Zo bouw je het langzaam op.

Hoe lang moet je uitzieken met griep?

Het duurt ongeveer vijf tot negen dagen totdat het virus uit je lichaam is verdwenen. In al die tijd blijf je besmettelijk voor andere mensen. Koorts is vaak na drie tot vijf dagen voorbij. Heb je geen koorts meer? Volgens artsen moet je dan nog minstens 24 uur thuis bleven. Een week thuisblijven met griep is verstandig. Langer is ook mogelijk, want niet bij iedereen verdwijnen de klachten snel. Het hangt af van hoe gezond je bent. Wie een goede gezondheid heeft is meestal in zeven tot tien dagen hersteld. Houden de klachten aan dan is het verstandig om contact op te nemen met een huisarts.

Voorkomen is beter dan genezen

Nog niet ziek? Voorkomen is beter dan genezen. Was je handen regelmatig met water en zeep en probeer je gezicht niet te veel aan te raken. Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg.