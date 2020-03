Travestiet berooft klant tijdens betaalde seks

De 25-jarige travestiet en commerciële sekswerker Verginio de K. alias ‘Poei’, is onlangs door de politie van het bureau Centrum aangehouden. Een benadeelde deed aangifte tegen Verginio van diefstal door middel van geweldpleging. Dit strafbaar feit vond plaats op een locatie in de Grote Combeweg meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde verklaarde dat terwijl Verginio orale seks met hem had hij voelde hoe Verginio een hand in zijn achter broekzak stak. Hij sloeg Verginio’s hand weg en die reageerde daarop door een schroevendraaier tevoorschijn te halen waarmee hij de benadeelde bedreigde. Op een gegeven moment liep Verginio weg.

De benadeelde ontdekte toen dat Verginio zijn geld en persoonlijke spullen gestolen had uit zijn achter broekzak. Na de aangifte werd Verginio in de avond van woensdag 11 maart opgespoord en aangehouden in de Kromme Elleboogstraat.

Bij de voorgeleiding gaf Verginio, die een oud bekende van de Surinaamse politie is, toe het strafbaar feit gepleegd te hebben. Voorts dat hij het gestolen geld terug wil betalen. Verginio had geen geld bij zich toen de politie hem aan hield.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Verginio, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld meldt de politie.