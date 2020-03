Tiener verdronken in Nickerierivier, lijk geborgen

Het lijk van een jongeman, die gistermiddag was gaan zwemmen in de Nickerie rivier en in de diepte verdween, is zojuist geborgen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 16-jarige Regilio Elcock, leerling van de Ramjaneeschool te Nickerie.

De jongen was gistermiddag met vrienden gaan zwemmen in de Nickerierivier bij Griffith’s Place. Op een gegeven moment zagen de vrienden hem in de diepte verdwijnen en niet meer boven water komen.

De politie werd meteen ingeschakeld en kamde de rivier af, echter zonder resultaat. Vanmiddag werd bekend dat het levenloze lichaam van Regilio is aangetroffen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.