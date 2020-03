KLM voert voorlopig laatste vlucht vanuit Suriname uit op 27 maart

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) zal een laatste vlucht uitvoeren op 27 maart naar Amsterdam. Vanaf 28 maart tot en met 3 mei worden er geen vluchten meer uitgevoerd van- en naar Suriname door KLM. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.

Op 14 maart jl. werd per Surinaams regeringsbesluit alle vliegverkeer voor personenvervoer van en naar Suriname stopgezet in verband met het coronavirus (COVID-19). De KLM kreeg daarna toestemming van de Surinaamse overheid om een week lang in Suriname gestrande op te halen.

Vandaag is de laatste repatriëringsvlucht van TUI Fly uitgevoerd naar Amsterdam. Voorlopig zijn er tot en met 30 april geen TUI vluchten meer van- en naar Suriname.

Gestrande reizigers die na 28 maart nog terug moeten reizen naar Amsterdam worden verzocht contact op te nemen met Buitenlandse Zaken voor verdere informatie over mogelijke repatriatie vluchten op initiatief van de Nederlandse overheid.

Voor meer informatie verwijst de luchtvaartmaatschappij naar de website: www.bijzonderebijstandbuitenland.nl

Bekijk ook dit artikel over de drukte die op Zanderij ontstond door de repatriëringsvluchten: