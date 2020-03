Directeur Nationale Veiligheid Danielle Veira in zelfquarantaine

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, is vandaag woensdag 25 maart in zelfquarantaine gegaan. Ze deed dat omdat ze in direct contact was geweest met de Franse ambassadeur in Suriname, Antione Joly. Hij werd dinsdag positief getest op het coronavirus.

Veira die leiding geeft aan het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT), was vandaag niet bij dagelijkse persconferentie aanwezig. De directeur werkt thans vanuit haar quarantaine adres (niet thuis) en is volledig toegerust met technische en digitale hulpmiddelen om haar werkzaamheden zonder enige stagnatie te kunnen uitvoeren.

Uit voorzorg blijft ook het team waarmee ze dagelijks nauw samenwerkt, tot nader orde in quarantaine. Er is tot dusver geen direct gevaar voor personen waarmee Veira in contact is geweest (zogenoemde 2e en 3e contacten), maar er is – eveneens uit voorzorg – advies gevraagd van medici. Het advies wordt afgewacht.

Kolonel Jerry Slijngaard leidt vanaf vandaag het management team Covid-19.