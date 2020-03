Particuliere banken in Suriname dicht na afkondiging wet

Nadat medewerkers van de Harkrinbank vanmorgen het werk neerlegde uit protest tegen het afkondigen van de nieuwe valutawet, hebben inmiddels ook andere banken hun kantoren gesloten. Dit op advies van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV).

De Hakrinbank, De Surinaamsche Bank, Finabank, Republic Bank, Godo en Surichange bank hebben allen hun deuren vandaag gesloten. De banken zijn niet te spreken over de manier waarop de wet tot stand gekomen is en is doorgedrukt.

De omstreden wet werd gisteren, ondanks veel tegenstand, door de president van de Republiek Suriname Desire Delano Bouterse bekrachtigd en is reeds afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

Bekijk hier een filmpje over deze omstreden wet: