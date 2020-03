Ordening particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in Suriname

In Suriname zijn thans vele particuliere beveiligingsorganisaties actief in de veiligheidszorg. Het aantal actieve particuliere beveiligingsorganisaties in het land is echter niet meer bij te houden. Vanwege het ontbreken van wetgeving ter zake is er een onoverzichtelijke situatie ontstaan, waardoor de veiligheid juist in gedrang komt. En daarom is ordening belangrijk vindt de overheid.

Met het oog op het bovenstaande heeft de Korpschef van het Korps Politie Suriname, na ruggespraak met de minister van Justitie en Politie, gemeend om een aanvang te maken met de ordening van de beveiligingssector en roept particuliere beveiligingsorganisatie en maar ook recherchebureaus op zich te registreren.

Om de registratiedrempels zo laag mogelijk te houden wordt de mogelijkheid geboden om via deze link van de website van de afdeling Public Relations KPS zich online te registreren. De mogelijkheid tot deze online registratie wordt geboden tot 21 maart 2020.

Een gezonde beveiligingssector komt de gehele Surinaamse gemeenschap ten goede, aldus het Korps Politie Suriname.