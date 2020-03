Ook bedrijven sluiten woensdag hun deuren, bakkerij Fernandes niet

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) laten zojuist weten dat ook bedrijven in Suriname woensdag hun deuren zullen sluiten. Dit om de aangekondigde actie van de banken die protesteren tegen de gewijzigde valutawet te ondersteunen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Fernandes bakkerij niet sluit zoals via social media wordt beweerd. De bakkerij is ook niet gestopt met de productie zoals in sommige app berichten wordt gezegd. De overige onderdelen van de Fernandes group zijn wel gesloten heeft het bedrijf in een bekendmaking laten weten.