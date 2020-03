Drukte bij bakkerijen in Suriname na aankondiging sluiting bedrijven

Bij diverse bakkerijen in Suriname was het dinsdag aan het einde van de middag extra druk, met mensen die nog snel brood wilden inslaan. Die drukte ontstond nadat bekend werd dat veel bedrijven hun deuren woensdag gesloten houden als protest.

Het gerucht ging dat ook de Fernandes bakkerij dicht zou zijn en dat de productie van brood zou worden gestopt. Het bedrijf heeft echter bekend gemaakt dat de bakkerij gewoon open blijft, omdat men burgers niet wil duperen. Alleen de Warme Bakker winkel aan de Kernkampweg is woensdag gesloten.

De sluiting van de winkels komt nadat het bestuur van de VSB en de ASFA maandag in een persoonlijk onderhoud de president van de Republiek Suriname verzocht hebben om het afkondigingen van de omstreden ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ vooralsnog aan te houden. Terwijl het onderhoud met de president gaande was bleek dat deze wet al was getekend en direct de volgende dag was gepubliceerd in de Surinaamse Staatscourant.

“Deze houding en werkwijze bewijzen dat de Regering op geen enkele wijze respect toont voor het bedrijfsleven, de belangrijkste motor van de Surinaamse economie. Inmiddels hebben de Algemene banken, gelet op de regering geëtaleerde afwijzende houding, besloten om het werk neer te leggen” zeggen de ASFA en VSB.

Het Bedrijfsleven is van mening dat met deze werkneerlegging een sterk signaal aan de regering wordt gegeven, dat wat nu is gebeurd onacceptabel is en dus niet langer kan en zal worden getolereerd.

Rij na 18.00u bij bakkerij aan de Gemenelandsweg