Directeur Republic Bank Suriname plotseling overleden

In Suriname is de directeur van de Republic Bank, Sean Husain, vandaag overleden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit vrij plotseling zou zijn gebeurd nadat hij onwel werd.

Husain was ingaande 9 juli 2018 aangesteld als General Manager van Republic Bank N.V. in Suriname. Husain heeft jarenlang in Barbados gefungeerd als General Manager Corporate and Commercial Credit van de Republic Bank.

Hij was vanmiddag nog druk bezig met de besprekingen over de te ondernemen stappen in verband met de nieuwe valutawet.