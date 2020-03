Brunswijk ontmoet ambassadeur India: ABOP wil sterke relatie met India

De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), Ronnie Brunswijk, heeft onlangs een onderhoud gehad met de ambassadeur van India in Suriname Mr. Mahender Singh Kanyal (foto). De ABOP wil een sterke relatie met India, meldt de partij vandaag.

Het opbouwen van sterke, betrouwbare, internationale netwerken is cruciaal voor elk land dat in ontwikkeling is. India is een van de BRICS-landen welke vermoedelijk de dominante leveranciers van goederen en diensten tegen 2050 zullen zijn. Er zijn daarom genoeg logische redenen waarom Suriname de banden met India moet versterken. Naast de culturele gewoonten die wij met India gemeen hebben, draait de Surinaamse economie op goud en India is de 2de grootste opkoper van goud in de wereld.

De ABOP wil in de komende regeerperiode de band die Suriname met India heeft versterken en intensiveren. Hierbij kan bijzondere nadruk gelegd worden op handel en kennisdeling op gebieden zoals mijnbouw, landbouw en Informatie Communicatie Technologie (ICT).

De ambassadeur Mr. Mahender Singh Kanyal heeft aangeven dat India bereid gevonden is om de bouw van een nieuw voetbalstadion te financieren. Aan het einde van het gesprek kreeg de ambassadeur de MBA-afstudeerscriptie van de heer Brunswijk overhandigd.

De ambassadeur en de partijvoorzitter hebben afgesproken om nog voor de verkiezingen een tweede gesprek te houden.