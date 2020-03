Training plantvermeerdering voor bewoners Nickerie

Bijkans 25 personen uit de omgeving Henar in het district Nickerie participeerden aan de training plantvermeerdering die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname werd verzorgd.

Op de twee dagen durende training, welke op woensdag 18 maart van start is gegaan, hebben de Surinaamse cursisten geleerd hun eigen plantmateriaal te vervaardigen. Er is ook een inleiding gegeven over de algemene plantkunde, vegetatieve vermeerdering en de aanmaak van compost.

De training is bedoeld om een ieder, die geïnteresseerd is in de fruitteelt, de basis technieken van de teelt aan te leren. Zij die reeds aan deze teelt doen kunnen hiervan ook gebruik maken en leren hun eigen plantmateriaal alsook compost te vervaardigen. Door deze training moet de interesse voor de fruiteelt in Nickerie worden vergroot.

Er worden op dit moment alleen manja’s uit Nickerie geëxporteerd aangezien de Carambolafruitvlieg in dit district haast niet voorkomt. Indien er meer fruit wordt geteeld, kan het export volume van fruit worden verhoogd met economisch voordeel voor zowel land als volk. Op donderdag 19 en vrijdag 20 maart is de training op de Muloschool van Corantijnpolder verzorgd.

Het ministerie zal op de ingeslagen weg blijven voortgaan wat betreft het verstrekken van informatie, geven van trainingen alsook ondersteuning van particulier initiatief voor het voorzien in de behoefte aan groente, fruit en eiwit, meldt LVV.