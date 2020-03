Smokkelaar met ruim halve kilo cocaïne aangehouden op luchthaven Suriname

Het Bestrijding internationale Drugsteam (BID) van Zanderij heeft begin deze maand een 55-jarige man aangehouden op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. Hij probeerde harddrugs het land uit te smokkelen, aldus het Korps Politie Suriname zondag.

Bij visitatie in de ruim bagage van de verdachte Witperkash S., werden staafjes cocaïne met een totaal gewicht van 555 gram ontdekt. De straatwaarde van de onderschepte drugs bedraagt circa 25.000 euro.

De drugs en de smokkelaar zijn overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade die belast is met het nader onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Witperkash in verzekering gesteld meldt de politie.