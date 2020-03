Ook fastfoodketen Naskip neemt maatregelen tijdens coronacrisis

De bekende Surinaamse fastfoodketen Naskip heeft net als vele andere bedrijven, zware maatregelen moeten treffen in de coronacrisis. In Suriname is ervoor gekozen om de restaurants wel open te houden, maar slechts voor afhaal en bezorging. Ook in de onlangs geopende Nederlandse vestiging te Amsterdam is dat het geval. Daar is het bovendien vanaf deze week mogelijk om via de website van Naskip Nederland op unieke wijze te bestellen via een car pick-up systeem.

Nederland en Suriname

Fabienne en Anthony Nassy van Naskip Nederland hebben hun handen vol met de online bestellingen voor afhaal. “In dit soort tijden moet je creatiever zijn en gezondheid vooropstellen” aldus Fabienne. Zij en haar broer Anthony draaien sinds vorig jaar het Nederlandse filiaal van Naskip in Amsterdam. “In Suriname en in Nederland volgen wij alle adviezen van de overheid strikt op. Zo zorgen wij ervoor dat mensen niet meer bij ons kunnen zitten om te eten, er niet teveel mensen in het restaurant staan en hebben wij ook ons schoonmaakprotocol aangescherpt.”

Comfort food

De strenge regels vanuit de Surinaamse en Nederlandse overheid zorgen voor ingrijpende maatregelen op de werkvloer. Zo mogen werknemers met milde klachten niet komen werken en staan de caissières in Suriname achter een plastic scherm, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. “Toch vinden wij het belangrijk om onze klanten van dienst te blijven. Naskip is voor heel veel mensen comfort food en als je dan zoveel mogelijk thuis moet zitten, dan doe je dat het liefste met eten dat lekker en makkelijk is.”

Nieuwe online pick-up service

Vanaf deze week is het ook mogelijk om via de website van Naskip Nederland op unieke wijze te bestellen. Mensen kunnen via een car pick-up systeem hun kenteken en autokleur aangeven en online bestellen. Zodra de bestelling klaar is, dan wordt die naar de auto gebracht, zodat mensen niet naar binnen hoeven, zegt Anthony. “We spreken veel mensen die bang zijn om af te halen, op deze manier zorg je ervoor dat mensen met een veilig gevoel ons eten kunnen afhalen. Dat kan snel en efficient via de website www.naskip.nl.”

Donatie verzorgingstehuis

Vanaf aankomende week zal Naskip ook één keer per week snackpakketten doneren aan de ouderen in het verzorgingstehuis ‘de Gooyer’. “Deze groep is in deze periode erg geïsoleerd. Ze zijn eenzaam, mogen geen bezoek van familie krijgen of buiten zitten. Vaak zijn het mensen die niet veel te besteden hebben. Wij van Naskip willen hen met comfort food toch een prettig gevoel geven, zodat zij in deze barre periode toch iets lekkers kunnen eten” aldus Anthony.