Academisch Ziekenhuis opent speciale grieppoli vanwege coronavirus in Suriname

Het Academisch Ziekenhuis in Suriname (AZP) heeft op zaterdag 21 maart jongstleden een speciale grieppoli geopend, die 1 maal 24 uur open is. Deze is te vinden bij de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis in Paramaribo.

De grieppoli is opgezet om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Suriname tegen te gaan. Bij de grieppoli kan men terecht met griepverschijnselen waaronder verkoudheid, hoesten met of onder slijm, keelpijn of koorts boven 38 graden.

In deze gevallen kan men zich gelijk aanmelden bij de poli. Daarbij dienen de aanwijzingen van de bewaking strikt gevolgd te worden, maakte het ziekenhuis gisteren bekend:

AZP Grieppoli 1 x 24 uur per dag kunt u zich melden bij de AZP Grieppoli­čƬ @ SEH ingang…#VoorkomverspreidingCOVID19#AZPMovingLivesForward Posted by Academisch Ziekenhuis Paramaribo Suriname on Sunday, 22 March 2020