Vriendengroep Himmat teruggekeerd naar Nederland

Vriendengroep Himmat is op donderdag 19 maart teruggekeerd naar Nederland. Na Suriname voor de 20 ste keer te hebben aangedaan zijn ze voor wat het hulpgoederen project betreft voldaan geweest.

Het coronavirus heeft wel wat roet in hun sport en recreatie programma gegooid. Zo zijn enkele vriendschappelijke voetbal wedstrijden afgelast alsook bezoeken aan de Surinaamse plantages Bakkie en Alliance alwaar enkele donatie-overdrachten zouden plaatsvinden. Ook de geplande grootse afscheidsfeest in hotel de Luifel met de populaire HUM TUM Hindi Cover band uit Nederland die ivm Phagwa in Suriname vertoeft, is afgelast.

Al met al blikken zij en hun lokale partners tevreden terug en zijn tientallen organisaties, kindertehuizen, bejaardentehuizen en behoeftigen geholpen met rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, school-en sportmateriaal etc. Stg. OHM bedankt de Himmat families voornamelijk uit Den haag en Rotterdam, feliciteert ze alvast met hun 35 ste jubileumjaar en kijkt uit naar de voortzetting van het “Goede doelen” project.

Door de jaren heen hebben VG Himmat en Stg. OHM een enorm sociaal netwerk opgebouwd zowel in Nederland als in Suriname waardoor het gehele proces van voorregistratie, inklaring, distributie, verdeling, transport etc. veel soepeler verloopt dan voorheen. Vanwege het coronavirus is het ook niet zeker dat er een eventuele extra container dit jaar verscheept zal worden.