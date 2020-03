Politie geeft bezoekers drukbezocht feest waarschuwing

De politie in Suriname is zaterdagavond langs gegaan op een locatie te Sophia’s Lust, na een melding dat daar een drukbezocht feest aan de gang was. De redactie van Waterkant verneemt dat het ging om een huwelijksfeest bij een Haïtiaanse kerk in het ressort.

De politie sprak de mensen daar aan en gaf hen een waarschuwing. Ze zouden blijkbaar niet goed op de hoogte zijn van de regels die momenteel in Suriname gelden, in verband met het coronavirus. Kort nadat de politie was vetrokken verlieten de gasten de locatie ook zelf.

Buurtbewoners waren niet te spreken over het feit dat een dergelijke mensenmassa op de been was in hun omgeving. Ze nemen het de beheerder van het gebouw, die blijkbaar wel op de hoogte is van de coronacrisis, kwalijk dat hij dit heeft toegelaten.

Afgelopen vrijdag nog werd bekend gemaakt dat er met onmiddellijke ingang geen vergunningen meer zullen worden verleend voor het houden van huwelijksfeesten, verjaardagen en andere evenementen.

Luitenant-kolonel Veira, waarschuwde mensen die wilden gaan feesten op een Tequila Party, vrijdag ook om dit achterwege te laten: