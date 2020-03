Man vast voor miezerige 80 SRD die hij kreeg om cocaïne in doos te posten

De rest van je leven verpesten voor een miezerig bedrag van 80 SRD? Dat deed een 33-jarige man in Suriname, door een postpakket met een kleine hoeveelheid cocaïne in opdracht van een ander te versturen. Hij werd gepakt en is door justitie voor langere tijd in verzekering gesteld.

De man Prayade A. is vorige maand door leden van de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname aangehouden. Hij heeft onlangs een doos ter verzending aangeboden bij een postbedrijf in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherche bleek er 82 gram cocaïne in de doos verborgen te zijn.

Prayade werd op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Hij verklaarde aan de politie dat hij de doos voor iemand had gepost en dat hij daarvoor het bedrag van 80 SRD had ontvangen.

De man is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.