In Nederland gestrande reizigers nog niet terug naar Suriname

Even was er hoop voor Surinamers die op dit moment in Nederland vastzitten, vanwege de sluiting van het luchtruim in Suriname. Het leek er namelijk op dat zij dit weekend konden vertrekken naar Suriname. Dat ging op het laatste moment echter toch niet door.

Afgelopen week kregen gestrande reizigers informatie via e-mail over de repatriëring naar Suriname. Daarin werd aangegeven dat de registratie van Surinaamse burgers en ingezetenen van Suriname die gestrand zijn in het buitenland van start is gegaan.

Gestrande reizigers kunnen zich laten registreren via het daarvoor bestemde formulier nadat ze de bijbehorende leefregels voor thuisquarantaine in verband met het coronavirus hebben doorgenomen.

Gisteren, zaterdag 21 maart, maakte de Surinaamse overheid echter bekend dat alle repatriëringsvluchten die voor dit weekend waren gepland, zijn uitgesteld.

“Wij roepen belanghebbenden op, de nodige informatie af te wachten. De overheid laat haar ingezetenen niet in de steek en doet er alles aan om al haar burgers naar huis te halen” aldus een bericht van de Surinaamse overheid.