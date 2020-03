Iedereen uit overheidsquarantaine naar huis gestuurd

Iedereen die gisteren in Suriname is aangekomen en in verplichte overheidsquarantaine was geplaatst, is naar huis gestuurd. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) op haar website.

Het besluit volgt na aanhoudende klachten van de mensen omtrent de aanwezige voorzieningen in het Emile de La Fuente Stadion en het RCR Zorghotel waar zij vertoefden.

Enkele reizigers die gisteravond vanuit Miami waren gekomen hadden gisteren reeds contact gemaakt met de redactie van Waterkant.Net om hun bezorgdheid te uiten over de voorzieningen in het Zorghotel.